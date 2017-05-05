تركي بن خالد رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم

القاهرة - الألمانية | Friday, 05 May 2017 - 18:24 pm

فاز الأمير تركي بن خالد، برئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية، خلال الانتخابات التي جرت مساء اليوم الجمعة، على هامش قرعة البطولة العربية للأندية.



وفاز في الانتخابات هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.



وفاز جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني، بمقعد العضوية، حيث تنص اللوائح على تواجد دائم للاتحاد الفلسطيني داخل الاتحاد العربي، وفازت سمر نصار بمقعد المرأة.



وجاء التشكيل النهائي للمكتب التنفيذى للاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركى بن خالد رئيسا بالتزكية، وعضوية كل من هانى أبوريدة وعبد الخالق مسعود وحميد الشيبانى وقاسم الشكيلى ووديع الجرئ والمعتصم جعفر ومحمد روراوة وغانم على وجبريل الرجوب وسمر نصار.