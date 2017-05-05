أندريس إنيستا يعلن جاهزيته لمواجهة فياريال

برشلونة - رويترز | Friday, 05 May 2017 - 20:16 pm

حصل برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على دفعة قوية بعودة القائد أندريس إنيستا في مباراة يجب الفوز بها أمام فياريال الذي اعتاد على انتزاع نقاط من الفرق الكبرى هذا الموسم.

وغاب لاعب الوسط إنيستا عن الفوز على أوساسونا وإسبانبول بسبب آلام في العضلات، لكن المدرب لويس أنريكي أكد أن اللاعب البالغ عمره 32 عاماً جاهز للمشاركة مع برشلونة غدا السبت، في سعيه للحفاظ على تفوقه الضئيل على ريال مدريد في الصدارة.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب، الترتيب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، رغم أن الريال الذي يملك أيضا 81 نقطة، تتبقى له مباراة أكثر من منافسه في سعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2012.

ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 63 نقطة وفاز خمس مرات في آخر ست مباريات.

وتعادل فريق المدرب فران اسكريبا 1-1 مع ريال مدريد في سبتمبر، ليوقف سلسلة انتصاراته في 16 مباراة متتالية وتقدم 2-0 على فريق المدرب زين الدين زيدان في فبراير شباط قبل أن يخسر 3-2.

وحرمت ركلة حرة سجل منها ليونيل ميسي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع فياريال من الفوز على برشلونة في يناير ليتعادل الفريقان 1-1.

وقال لويس أنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا أركز في سجل مواجهات فياريال مع الفرق الأربعة الكبرى، وإنما فيما يفعلونه كفريق، إنهم منظمون على نحو جيد عندما يستحوذون على الكرة، ويجيدون الدفاع العميق".

وأضاف: "إذا نظرت لأرقامه والطريقة التي يلعب بها ستدرك أنه من أصعب المنافسين في الدوري، إنها المباراة الأصعب لأنها المواجهة المقبلة وسيكون لقاء صعباً للغاية أمام فريق يأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا".