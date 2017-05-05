أمير الرياض يكرم دار الضيافة لمبادرتها في دعم جمعية بنيان

الرياض ـ الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 22:28 pm

كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، شركة دار الضيافة، مالكة مطاعم سزلرهاوس، كانتون، تاكوهت، روما وَي، شاورماريتو وأرومة القهوة في المملكة، وصاحبة امتياز عدة ماركات عالمية مثل قهوة الكريب ووينج ستوب وسينابون، لدعمها المتواصل لجمعية بنيان، وخاصة رعاية حفل تدشين ملتقى "التكاملية في تطوير الأحياء العشوائية"، الذي نظمته جمعية بُنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية.

ومن جانبها شكرت رئيسة مجلس إدارة جمعية بُنيان الخيرية النسائية ندى البواردي شركة دار الضيافة على جهودها المبذولة في دعم جمعية بنيان وأشارت لأوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الشركة للجمعية من خلال تقديم الضيافة و عمل موظفات شركة دار الضيافة كمتطوعات لخدمة الجمعية.

وقدم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز درع التكريم إلى حمدان بن عويّد البدر، رئيس الشركة، في حفل الختام الذي حضره العديد من الشخصيات وممثلي الشركات الداعمة لمشروعات الجمعية.

وأوضح حمدان البدر أن العمل الاجتماعي بالمملكة يلقى حظاً وفيراً بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة التي تسعى دائماً لتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع بما في ذلك "أصحاب الهمم" الغالين على قلوب الجميع، حيث بذلت الدولة جهوداً حثيثة لتجسيد معنى التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.