وزير الرياضة المصري يؤكد تسخير كافة الامكانات لاستضافة البطولة العربية للاندية

القاهرة - (د ب أ) | Friday, 05 May 2017 - 23:03 pm

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري ثقته في قدرة بلاده على إخراج البطولة العربية للأندية في أفضل صورها، مشددا على أنه تم تسخير كافة الامكانيات لتجهيز الملاعب التي ستستضيف المباريات في محافظتي القاهرة والاسكندرية .



وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين، بمشاركة 12 فريقا عربيا، وتقام المباريات في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.



وأوضح عبد العزيز في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش قرعة البطولة، اليوم الجمعة، أن عودة البطولة العربية للأندية بعد غياب دام لسنوات جاء في التوقيت المناسب، نظرا لما تحققه من أهداف أخرى بخلاف كرة القدم ومنها عودة الترابط والتواصل المستمر بين الشعوب العربية.



وأضاف وزير الرياضة أن تنظيم مثل تلك البطولات القارية التي تجمع الدول من مختلف القارات يعود بالنفع عليها من حيث تبادل الخبرات والتعرف على أفق جديدة في مختلف الألعاب، وليس الساحرة المستديرة فقط .



وأردف أن تواجد الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا سيحقق فوائد كبيرة منها التعرف على مدى التطور الذي وصلت له اللعبة الأكثر شعبية داخل كل قارة، وفي النهاية سيعود ذلك بالنفع من خلال النهوض باللعبة .



وأعرب وزير الرياضة المصري عن أمله أن تخرج البطولة العربية في صورة تنقل مدى مكانة وترابط الوطن العربي، وأن تظهر قوة المنافسة الشريفة بين الفرق على نحو يؤكد استمرارية اقامتها خلال الاعوام المقبلة، مشددا على ثقته في قدرة مصر على استضافة البطولة ومختلف الأحداث الأخرى في كافة المجالات .