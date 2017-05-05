الزويهري وبترجي يعودان للأهلي

جدة - الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 22:32 pm

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة حضور رئيس النادي السابق مساعد الزويهري، ونائب رئيس النادي السابق عبدالله بترجي، وذلك في زياره داعمه قبل الاستحقاقات الهامة للفريق الأهلاوي هذا الأسبوع على المستويين الآسيوي والمحلي.





وتمنى الزويهري التوفيق للفريق وتحقيق الانتصار في المواجهتين المقبلتين أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني لحسم التأهل الآسيوي، وكذلك أمام فريق الفيصلي لحسم التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن هذه المباريات هي لقاءات كؤوس ولا تقبل التفريط، مشدداً على أهمية حضور روح اللاعبين لإنهاء الموسم بأفضل مايمكن، وإسعاد الجماهير الأهلاوية العاشقة.



من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة النادي أحمد المرزوقي بإسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الدعم المعنوي من الإدارة السابقة بحضورها ومساندتها للملكي في موقف غير مستغرب منها.





من جهة أخرى تقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى الدوحة صباح غد السبت استعدادا للمواجهة، فيما يقيم الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل على الملعب الذي سيستضيف المباراة.