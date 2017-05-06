ثلاث وديات للأخضر الشاب قبل انطلاق المونديال

إنتشون ـ الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

وصلت أمس بعثة المنتخب السعودي الشاب لكرة القدم إلى مدينة إنتشون الكورية الجنوبية لاستكمال المعسكر الإعدادي قبيل المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، في العشرين من مايو الجاري. وكان في استقبال البعثة رياض بن أحمد المباركي سفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية.

وقدم نايف القاضي مدير المنتخب شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين على استقباله البعثة وتسهيل إجراءات الدخول.

وتضم البعثة (26) لاعباً، وهم:

محمد اليامي، محمد بصاص، فهد الحربي، عبدالله ترمين، علي الأسمري، ناصر العتيبي، يوسف الحربي، أيمن الخليف، ومنصور المولد (نادي الأهلي)، زيد البواردي، صالح الوحيمد، عبدالإله العمري، عبدالرحمن الدوسري، وسامي النجعي (نادي النصر)، أنس زباني، نايف كريري، فهد الرشيدي، ناصر الدوسري، وعبدالرحمن اليامي (نادي الهلال)، أمين بخاري، عون السلولي، تركي الجدعاني، وخالد السميري (نادي الاتحاد)، حسان تنبكتي، وحسن القيد (نادي الشباب)، ومحمد الزبيدي (نادي الاتفاق).

ويخوض المنتخب 3 مباريات ودية أمام منتخبات كوريا الجنوبية، كوستاريكا، والأوروجواي، قبل بدء البطولة.

ويلعب الأخضر الشاب في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات الإكوادور، الولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال.