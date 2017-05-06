الاتحاد يعلق مفاوضات الثلاثي

جدة ـ علي العمري | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

أبقت إدارة نادي الاتحاد باب المفاوضات مع الثلاثي الأجنبي التشيلي فيلانوفا والكويتي فهد الأنصاري والمصري محمود كهربا إضافة إلى المدرب التشيلي سييرا مفتوحة. وفضلت إدارة باعشن هذا الخيار، حتى تتضح معالم الإدارة الجديدة خلال الفترة المقبلة. وغادر كهربا وفيلانوفا إلى بلديهما فيما بقي الأنصاري الذي يجري الاختبارات الجامعية بجـــدة وسييرا الــذي ينتظــر أن يغــادر يــوم الثلاثـاء المقبـــل. وكـان الفريق الاتحادي وصل فجر أمس إلى جدة بعد نهاية مباراته مع الفتح أمس الأول والتي انتهت بخسارته بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ أنهى الفريق موسمه الكروي، لكن الإدارة لم تحدد موعد العودة إلى التدريبات.