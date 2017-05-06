الهلال والنصر يصطدمان بالترجي والزمالك

القاهرة ـ عبدالرحمن مشبب والسيد خطاب | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي سحبت أمس تحت سفح الأهرامات في العاصمة المصرية القاهرة، الهلال بطل الدوري في المجموعة الثالثة إلى جانب المريخ السوداني والترجي التونسي ونفط الوسط العراقي، بينما أوقعت ممثل السعودية الثاني النصر في المجموعة الثانية، إلى جانب الزمالك المصري واتحاد الفتح المغربي والعهد اللبناني.

وأجريت مراسم القرعة برعاية الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وبحضور خالد عبدالعزيز وزير الرياضة والشباب المصري وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، وعدد من المسؤولين في الاتحادين الآسيوي والإفريقي إضافة إلى ممثلي الأندية المشاركة.

ورحب الأمير تركي بن خالد بالضيوف الذين حضروا القرعة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن بطولة المنتخبات والفئات السنية والنسائية قريباً.

وتمنى الوقوف مع الاتحاد العربي والمساهمة في نجاح البطولة، مقدماً شكره للأندية على المشاركة رغم الضغط على البرنامج الإعدادي لكل نادٍ.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، إذ يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل ثانٍ في المجموعات إلى الدور نصف النهائي، خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017 في مصر.