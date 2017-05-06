15 مليوناً ثمناً لبطاقة كهربا

القاهرة ـ الألمانية | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أن ناديه تلقى عرضي احتراف لمحمود عبد المنعم (كهربا) صانع ألعاب الفريق، والذي انتهت إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي.

وكشف رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية أمس الجمعة، عن وجود عرضي احتراف لكهربا أحدهما إماراتي والآخر سعودي، رافضاً الكشف عن أصحاب العرضين في الوقت الحالي حتى الاستقرار على وجهة اللاعب المقبلة.

وعاد كهربا لصفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته لموسم واحد قضاه في صفوف اتحاد جدة السعودي.

ووضع مرتضى منصور مبلغ 5 ملايين دولار نظير إعارة كهربا لموسم جديد، أو 15 مليون دولار نظير البيع النهائي وذلك بالنسبة إلى أي نادٍ.