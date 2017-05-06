120 بحثاً عربياً تتنافس على جائزة “دراسا”

جدة ـ ماجد هود | Saturday, 06 May 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم فعاليات لقاء دراسا السنوي لعلوم الرياضة والذي تحتصنه الغرفة التجارية بجدة، برعاية الهيئة العامة للرياضة وحضور الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بجانب نخبة من الخبراء والمختصين والرياضيين.

وتنظم شركة نجوم الملاعب للتسويق والاستثمار الرياضي اللقاء الذي يقام لأول مرة في السعودية ويستمر لمدة يومين.

وأكد الدكتور أحمد الشريف رئيس أكاديمية دراسا على أهمية هذا المنتدى والأهداف الطموحة لتطوير الرياضة العربية، وأوضح أن اللقاء سيتضمن 3 جلسات، وقال: الجلسة الأولى ستتطرق لمستقبل الرياضة العربية، وفي الثانية سيتم تسليط الضوء على إدارة اقتصاد المعرفة الرياضية العربية، في حين سيكون التركيز في الجلسة الثالثة على العمل الرياضي العربي من الإدارة التقليدية إلى الاحترافية.

يشار إلى أنه سيتم توزيع الجوائز للفائزين بجائزة دراسا في اليوم الثاني للمنتدى، بعد أن وصل عدد البحوث المتنافسة إلى 120 بحثا من 11 دولة عربية.