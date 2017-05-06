الهلال والأهلي إلى نهائي دوري البراعم

جدة - محمد العيدان | Saturday, 06 May 2017 - 00:00 am

تأهـــل فريقا الهـلال والأهلي إلى المباراة النهائية في دوري البراعم تحت 14 سنة لكرة القدم، بعد فوزيهما أمس على النصر والباطن في المواجهتين التين احتضنهما الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة (الجوهرة).

واستطاع الهلال الفوز على النصر بهدفين دون رد سجلهما محمد القحطاني، فيما نجح الأهلي في إقصاء الباطن برباعية دورن رد.

وستقام اليوم مباراتان، الأولــى تجمــع النصر والباطن لتحديـد المركزين الثالث والرابع، فيما تجمع المواجهـة الثانيــة الهلال والأهلي في نهائي الدوري والتي ستنطلق عند الساعة السابعة مساءً.

من جهة أخرى ،يعقد طلال آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكـــرة القدم، والمهندس حسين اليامي ممثــل شـركة الاتصــالات السعودية، ويان وينكل عضو اللجنة الفنية، اليــوم السبت مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة، وذلك للحديث عن مهرجان STC للبراعم وأبرز ما تضمنه مــن دورات تطويريــة للمدربــــين الوطنيـين، ومباريات للبراعم.

وستطلق إدارة التطوير واللجنــة الفنية علــى هامش المهرجان، بطولة لمنتخبات البراعم المختارة على مستوى المناطق تحت 13 سنة بالتعاون مــع شــركة الاتصالات السعودية.

من جهته، أوضح طلال آل الشيخ أن مجلس إدارة الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بالنشء كونهم عماد كرة القدم، مبينًا أنه من خلال تطوير الناشئين تنهــض الأمــم كرويًـا وتتقدم، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المواهب الكروية تحتاج إلى دعم ورعاية ومتابعة لتحقيق أفضل النتائج.