اتحاد الأندية يكرم الطلاب في “حلم مختلف 2”

واشنطن ـ واس | Saturday, 06 May 2017 - 00:00 am

نظم اتحاد الأندية الطلابية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مؤخرًا، حفل خريجي جامعات ولاية بنسلفانيا في مدينة وليام سبورت برعاية الملحقية الثقافية السعودية وحضور الدكتور محمد العيسى الملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية .

وتخلل فقـــرات الحفـــل الذي أقيم تحت مسمى "حلم مختلف2" مسيرة للخريجين والخريجات وتكريم للمتفوقين الخريجين على مستوى ولاية بنسلفانيا وإلقاء عدد من القصائد والفقرات الترفيهية .

وأوضح المهندس عبدالله بن أحمد الغفيص رئيس اتحاد أندية ولاية بنسلفانيا في بيان صحفي أمس أن حلم مختلف بنسخته الثانية اختلف في عدد الجامعات والخريجين فيه بأكثر من 28 جامعة وتميز بتخرج أكثر من 4 طلاب دكتوراه، وكذلك العديد من طلبة الماجستير.