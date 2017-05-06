سؤال الاعتزال يتكرر في كل مناسبة

الرياض - هاني السليس | Saturday, 06 May 2017 - 14:52 pm

أوضح محمد الشلهوب لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، في تصريح إلى "الرياضية"، بعد سؤاله عن موعد اعتزاله اللعب نهائيًّا، أنه حاليًا يركز على تحقيق البطولات مع فريقه هذا الموسم، بعد أن احتفل أمس الأول باللقب الـ29 في مسيرته مع الهلال، وهو دوري المحترفين، وقال: "سؤال الاعتزال دائمًا ما يتكرر في كل مناسبة، ولكن أحب أن أشير إلى أنه في حال شعرت بأنني غير قادر على العطاء؛ فسأعلن اعتزالي اللعب".

وذكر الشلهوب أن لديهم حاليًا مهمة ترتكز على خوض مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون والبطولة الآسيوية، لافتًا إلى أن الموسم لم ينته بعد، وقال: "فرحنا بتتويجنا بلقب الدوري، وانتهينا من ذلك، ونحن الآن نركز على ما تبقى من البطولات لتحقيقها إن شاء الله".