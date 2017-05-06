المسابقات تحدد موعد ملحق الباطن ونجران
الرياض - الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 15:19 pm
حـددت لجنـة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت موعداً مباراتي الملحق بين صاحب المركزالثاني عشر في دوري السعودي المحترفين الباطن وصاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى نجران.
وتقررأن تقام مباراة الذهاب في يوم الخميس 11 مايو 2017 نجران vs الباطن 7:15م على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 الباطن vs نجران 7:20م على ملعب نادي الباطن بحفرالباطن.