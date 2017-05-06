وصلت مساء اليوم الجمعة بعثة المنتخب السعودي للشباب إلى كوريا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا.وكان في استقبال البعثه رياض المباركي سفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا، حيث وصلت البعثة إلى مطار أنشون بكوريا.