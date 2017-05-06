مانشستر سيتي يقسو على كريستال بالاس بخماسية ويعزز آماله الأوروبية

لندن - الألمانية | Saturday, 06 May 2017 - 16:27 pm

عزز مانشستر سيتي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بفوزه الساحق 5 / صفر على كريستال بالاس اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين متتاليين ولقن ضيفه درسا قاسيا بهذا الفوز الكبير وإن أهدر لاعبو المدرب الأسباني جوسيب جوارديولا فرصة لتسجيل عدد أكبر كثيرا من الأهداف.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة ليستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.



وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه مكتفيا بهدف نظيف سجله الأسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة الثانية (وبالتحديد بعد دقيقة 12 ثانية فقط) ليكون الأسرع لمانشستر سيتي في الدوري منذ هدف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في مرمى نيوكاسل خلال شباط/فبراير 2015 .



وفي الشوط الثاني ، ترجم مانشستر سيتي تفوقه التام إلى أربعة أهداف أخرى أحرزها البلجيكيان فينسنت كومباني وكيفن دي بروين ورحيم ستيرلنج والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقائق 49 و59 و82 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة على الترتيب.