عبدالحكيم بن مساعد يترأس وفد السعودية في دورة التضامن الإسلامي

باكو- الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 18:52 pm

يترأس الأمير عبدالحكيم بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفد المملكة العربية السعودية المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تستضيفها جمهورية أذربيجان "باكو2017" خلال الفترة 12-22 من مايو الحالي.



وتشارك السعودية بـ16 لعبة رياضية وهي: كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى والسباحة وكرة الطاولة والتنس والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو والكاراتيه والجودو والجمباز وكرة الماء والرماية.



وأكد الأمير عبدالحكيم بن مساعد أن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذه الدورة لها اهمية خاصة نظراً لما تمثله الدورة من تجمع رياضي وشبابي يلعب دوراً في تقوية الروابط الأخوية بين البلدان الإسلامية، وكذلك لما تحتوي عليه من مستويات فنية عالية حيث تشارك منتخبات من قارات آسيا وافريقيا وأوروبا من مدارس فنية مختلفة في جميع الألعاب.



وأضاف أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية عملت طوال الفترة الماضية على تأسيس بنية إدارية وتنظيمية وفنية قوية جداً حرصت من خلالها على توفير جميع متطلبات النجاح للإتحادات واللاعبين سواءً مالياً أو فنياً أو طبياً وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل وإطلاق البرامج المميزة وتوقيع الإتفاقيات، وقد حان الوقت لكي تقوم الاتحادات بدورها وتحقق النتائج المطلوبة على أرض الواقع لتعكس حجم العمل الكبير الذي تم إنجازه في الفترة الماضية.



وأشار الأمير عبدالحكيم بن مساعد أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة "باكو2017" ليست ضمن الأهداف التي وضعت لبرنامج "ذهب2022" لكنها ستكون محل الإهتمام وسوف يتم تقييم نتائج مشاركات الاتحادات واللاعبين ومحاسبتهم ابتداءً من باكو، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في تحقيق نتائج تليق بمكانة المملكة وتتناسب مع الدعم الذي تجده الرياضة من القيادة الحكيمة.



وكان الوفد الفني السعودي قد وصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو الأسبوع الماضي لتجهيز كافة الأستعدادات من سكن ومواصلات للمنتخبات السعودية التي ستصل تباعاً إلى باكو وكذلك حضور الإجتماعات الفنية لمنافسات الدورة وإستلام بطاقات اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.



من جهة أخرى تجرى يوم الخميس المقبل مراسم رفع علم المملكة العربية السعودية في القرية الرياضية بباكو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكو مساعد السليم والوفد الإداري والفني للمملكة العربية السعودية.