المقهوي: لهذا السبب لم أصافح جروس

الرياض- الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 19:30 pm

قدم حسين المقهوي لاعب وسط النادي الأهلي، اعتذاره للجهاز الفني والإداري والطبي، وجماهير ناديه، عمّا بدر منه في نهاية مباراه الفريق أمام التعاون، ضمن الجولة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين يوم الخميس الماضي.



وكتب المقهوي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " إلى جماهير النادي الراقي و الجهاز الفني والإداري والطبي، اعتذر عمّا بدر مني في نهاية مباراة التعاون، وأوضح أنني لم أتعمّد الموقف، وأنني لم أنتبه للمدرب غروس للسلام".