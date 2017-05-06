اتحاد الكرة يقدم شكره لعبدالله بن مساعد على اهتمامه باللعبة

الرياض - الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 19:39 pm

عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد طلال آل الشيخ اليوم السبت مؤتمرًا صحفيًا بحضور ممثل شركة الاتصالات السعودية المهندس حسين اليامي، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد يان وينكل، للحديث عن دوري STC للبراعم، وذلك بقاعة المؤتمرات في ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.



وأكد طلال آل الشيخ في بداية المؤتمر أن صناعة كرة القدم تبدأ من الاهتمام بالناشئين وبنائهم على أسس علمية صحيحة، مقدمًا شكره للأمير عبدالله بن مساعد على اهتمامه بالنشء في لعبة كرة القدم إبان رئاسته للهيئة العامة للرياضة بدعمه لتوقيع شركة الاتصالات السعودية (STC) لاتفاقية دوري البراعم.



وأردف طلال آل الشيخ:" لا غنى للرياضة أبدًا عن الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار في الرياضة، وهم بلا شك شركاء النجاح دائمًا".



وبيّن رئيس اللجنة الفنية في ختام حديثه أن المستقبل القريب سيشهد استحداث مسابقات للفئات السنية المتعددة.



من جهته أشار المهندس حسين اليامي إلى أن شركة الاتصالات السعودية نقلت المعرفة في مجال كرة القدم من مدرستي ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الاسباني، مبينًا أن مجال كرة القدم واسع المعارف وأن شركة الاتصالات السعودية تسعى للمساهمة في صقل وتأهيل وتطوير المواهب الناشئة في كرة القدم.



من جانبه عبّر عضو اللجنة الفنية يان وينكل عن فخره بمشاركة 4500 لاعبًا وخوضهم لما يزيد عن 900 مباراة، موضحًا بأنه سيتم اختيار 40 لاعبًا لإلحاقهم بمدرستي مانشستر يونايتد وريال مدريد من أجل صقل مواهبهم، مراهنًا على أن نهائيات كأس العالم 2022 بقطر ستشهد مشاركة ثلاثة لاعبين منهم على الأقل.



وأوضح يان وينكل أن أكثر من 400 مدربًا وطنيًا تم عمل برامج تطويرية لهم من قبل STC، مشيرًا إلى أنه أقيمت دورة Pro للمدربين بمشاركة المدربين فيصل البدين وسعد الشهري وخالد العطوي.