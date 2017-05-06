أتلتيكو مدريد يعزز حظوظه بالتأهل المباشر إلى دوري الأبطال

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 19:24 pm

عزز أتلتيكو مدريد حظوظه بنيل بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى دوري أبطال أوروبا إثر فوزه الصعب على ضيفه إيبار 1-0 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني في كرة القدم.



ورفع أتلتيكو رصيده الى 74 نقطة، واستفاد من تعادل منافسه أشبيلية الرابع مع ضيفه ريال سوسييداد 1-1 الجمعة في الافتتاح، فتقدم عليه بفارق 5 نقاط قبل مرحلتين من ختام البطولة المحلية.



وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى مباشرة الى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والرابع إلى الأدوار التمهيدية.



كما تحظى بطولة إسبانيا بمقعدين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى ثالث يحصل عليه بطل مسابقة الكأس وفي حال فوز برشلونة على ألافيس في النهائي المقرر في 27 الحالي، سيكون المقعد الثالث من نصيب صاحب المركز السابع في الدوري (الخامس يتأهل إلى دور المجموعات والسادس والسابع إلى الأدوار التمهيدية).



وكان أتلتيكو حل وصيفاً لجاره ريال مدريد في المسابقة الأوروبية الموسم الماضي، وخسر أمامه في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية 0-3 على أن يلتقيا إياباً يوم الأربعاء المقبل على ملعبه فيسنتي كالديرون.



وبدأ إيبار اللقاء بهجوم ضاغط وهدد لاعبوه مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك عدة مرات في الدقائق العشر الأولى خصوصاً عبر الياباني تاكاشي أونوي والقائد داني غارسيا، استطاع أتلتيكو بعد ذلك استيعاب واحتواء فورة ضيفه.



واضاع كوكي أول فرصة حقيقية لأصحاب الأرض عندما أرسل كرة مرتدة من الدفاع بجانب القائم الأيمن (18)، وقلده البلجيكي يانيك كارساكو بارسال كرة دون عنوان في مواجهة مباشرة وقريبة مع الحارس يويل رودريغيز (31) ففشل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في فك شيفرة الدفاع الضيف حتى نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، نزل فرناندو توريس بدلاً من الأرجنتيني نيكولاس غايتن فتحرر الفرنسي أنطوان غريزمان أكثر في خط الهجوم، لكن الفرص الضائعة توالت، وأهدر البرازيلي فيليبي لويس مرتين في دقيقة واحدة (55).



وعكس لويس عرضية خطرة لم تستغل (68)، وهرب الأوروغوياني دييغو غودين وعكس كرة أخرى وصلت إلى ساوول نيغيز الذي تابعها قوية في شباك يويل مفتتحاً التسجيل (69).



وكاد توريس يضيف الثاني إثر انطلاقة من القائد غابي (74)، وضاعت على إيبار فرصة أولى لادراك التعادل في الدقيقة الأخيرة إثر ركنية خطرة لم يستغل بالشكل المطلوب قبل أن يبعدها الدفاع ويزيل خطرها (90).



وطرد غودين بالإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع، وحاول إيبار استغلال الدقائق الأربع الأخيرة فأهدر دافيد خونكا فرصة ثانية للتعادل هي الأبرز في اللقاء بعد تدخل من لوكاس في الوقت المناسب (90+4).



ويلعب لاحقاً اليوم برشلونة المتصدر وحامل اللقب مع فياريال، وغرناطة مع ريال مدريد الثاني بفارق الأهداف مع مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو، والأحد الافيس مع أتلتيك بلباو، وفالنسيا مع أوساسونا، وديبورتيفو لا كورونيا مع إسبانيول، وملقة مع سلتا فيغو.



وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ليغانيس مع ريال بيتيس.



- ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 81 نقطة من 35 مباراة

2- ريال مدريد 81 من 34

3- أتلتيكو مدريد 74 من 36

4- أشبيلية 69 من 36

5- فياريال 63 من 35