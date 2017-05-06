الهلال يصل الدوحة ويتدرب على ملعب السد

الرياض - الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 19:59 pm

وصلت مساء اليوم السبت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى "الدوحة"، استعدادًا لمواجهة مضيفه فريق "الريان القطري" عند الساعة الـ 06:25 من مساء يوم بعد غدٍ الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الـ6 من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م، حيث كان في استقبال البعثة وازع الشهراني مسؤول المراسم في سفارة المملكة العربية السعودية، وعدد من منسوبي السفارة، وفهد المديد المنسق العام لإدارة كرة القدم.



هذا وسيؤدي الفريق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، مرانًا مغلقًا على ملعب نادي "السد"؛ تحضيرًا لمواجهة "الريان" مساء يوم الإثنين المقبل.



من جانبه، ينهي الفريق تحضيراته لملاقاة "الريان القطري" بمران مغلق عند الساعة الـ 06:25 من مساء يوم غدٍ الأحد، على ملعب نادي "السد"، فيما يعقد الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا بنادي السد، في تمام الساعة الـ 12:00 من ظهر يوم الغد، على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة.