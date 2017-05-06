هدف بالخطأ يبقي بورنموث في البريميرليج

رويتز - الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 20:08 pm

سجل رايان شوكروس مدافع ستوك سيتي هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح مضيفه بورنموث التعادل 2-2 اليوم السبت ويؤكد بقاء أصحاب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم المقبل.



ولم يسجل ستوك أي هدف خارج ملعبه منذ يناير الماضي وأنهى لاعب الوسط ليس موسيت هذا الصيام بالتسجيل بطريق الخطأ في مرماه بضربة رأس بعد ركلة ركنية.



وتعادل جونيور ستانيسلاس لبورنموث بعد مرور ساعة من زمن اللقاء ثم سجل مامي بيرام ضيوف مهاجم ستوك هدفه الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم.



واصطدمت تسديدة جوش كينج بشوكروس لتغير الكرة اتجاهها نحو الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية ليحتل بورنموث المركز العاشر متقدما بثلاثة مراكز على ستوك.