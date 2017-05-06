الجيش يتجاوز أم صلال ويتأهل إلى نهائي كأس قطر

الفرنسية - الدوحة | Saturday, 06 May 2017 - 21:03 pm

قاد البرازيلي رومارينيو فريقه الجيش وصيف بطل 2015 إلى فوز كبير وصعب على أم صلال 5-3، اليوم السبت في ختام منافسات ربع نهائي مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم.



وسجل رومارينيو ثلاثية عند الدقائق 33 و46 و51، في اللقاء الذي افتتح أهدافه الاوزبكستاني ساردور راشيدوف عند الدقيقة 9، وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الخامس عند الدقيقة 90، فيما سجل السوري محمود المواس الدقيقة 52 والعاجي يانيك ساغبو عند الدقيقة 61 وابراهيما نداي 90+1 أهداف ام صلال بطل 2008، ولعب الجيش بعشرة افراد منذ الدقيقة 58 بعد طرد ظهيره الايسر ياسر ابو بكر بالبطاقة الصفراء الثانية.



ويلتقي الجيش في نصف النهائي مع السد الوصيف الاحد المقبل، فيما يلعب السبت الريان مع لخويا حامل اللقب.