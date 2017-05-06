ملعب الغرافة يجهز الأهلي لذوب آهن

الدوحة - الرياضية | Saturday, 06 May 2017 - 21:50 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى الحصص التدريبية بملعب نادي الغرافة بمدينة الدوحة استعداداً لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.





وشهد الرمان الأهلاوي متابعة أحمد المرزوقي رئيس النادي، واستهلت الحصة بالإحماء والتدريبات الثنائية قبل أن يطلب السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق، من اللاعبين الإنتقال لجزء آخر من الملعب لتأدية مران تكتيكي.



من جهة أخرى حظيت بعثة الأهلي ظهر اليوم بإستقبال من أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة الدوحة يتقدمهم مسؤول شؤون المراسم وازع الشهراني، وسكرتير ثاني بالسفارة راجح السبيعي، وقدم رئيس النادي أحمد المرزوقي، شكره وتقديره لأعضاء السفارة نظير الإستقبال الذي وجدته بعثة الفريق وكافة الجهود التي تقدم تجاه الأندية السعودية.