السعودية تشارك بـ16 لعبة في دورة التضامن الإسلامي

| Saturday, 06 May 2017 - 22:18 pm

تشارك المملكة بـ16 لعبة رياضية وهي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة 3×3، وألعاب القوى، والسباحة، وكرة الطاولة، وكرة التنس، والمصارعة، ورفع الأثقال، والتايكوندو، والكاراتيه، والجودو، والجمباز، وكرة الماء والرماية.



وكان الوفد الفني السعودي قد وصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو الأسبوع الماضي لتجهيز جميع الاستعدادات من سكن ومواصلات للمنتخبات السعودية التي ستصل تباعاً إلى باكو ، وكذلك حضور الاجتماعات الفنية لمنافسات الدورة واستلام بطاقات اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.