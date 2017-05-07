مؤذن: حازم هرب وعاقبنا الفهمي

| Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

استبعد فراس مؤذن، مدير الاحتراف بنادي الوحدة، وجود أزمة مالية مع المحترف الأوروجوياني أدولفو ليما، مؤكدا في الوقت ذاته أن إدارة ناديه رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد المحترف المصري شريف حازم بعد هروبه من الفريق، كما قدمت الإدارة شكوى أخرى ضد لاعب الوسط ياسر الفهمي بعد انقطاعه عن المران.

وقال مؤذن: "لا توجد أي مشاكل مالية مع المحترف الأوروجوياني أدولفو ليما، الذي غادر إلى بلاده قبل مباراة القادسية في الجولة الأخيرة بثلاثة أيام لعدم تمكنه من المشاركة في المباراة للإيقاف بعد أن حصل على إذن رسمي من الإدارة التي أنهت كافة تفاصيل مستحقاته المالية والتي تقترب من ٥٥ ألف دولار على أن يتم تحويل المبلغ على حسابه في مدة اتفق عليها الطرفان".