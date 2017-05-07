الباطن يبدأ التأهب لملحق نجران

| Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

بدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن، صاحب المركز 12 في الدوري السعودي للمحترفين، رحلة البقاء في الدوري السعودي لكرة القدم من خلال مواجهة الملحق أمام فريق نجران، صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى يوم الخميس المقبل، في مباراة الذهاب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

وسبق للباطن أن لعب مباراة الملحق في الموسم الماضي عندما واجه فريق الرائد صاحب المركز 12 في الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح في تحقيق التأهل لكن قرار لجنة الانضباط في هبوط المجزل بطل دوري الدرجة الأولى إلى دوري الثانية ساهم في صعود الباطن للدوري السعودي في هذا الموسم.

وكان الباطن استأنف تدريباته أمس السبت على ملعبه بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأول الجمعة، واشتملت التدريبات على تدريبات لياقية أعقبها العديد من التدريبات التكتيكية المتنوعة، وبعدها أقام خالد القروني مدرب الفريق مناورة على منتصف الملعب.

وينتظر أن يغادر الباطن بعد غداً الثلاثاء إلى أبها لمواجهة نجران الخميس المقبل.