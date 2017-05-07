مصطفى: هبطنا بالأخطاء الساذجة

| Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

اعترف المصري خالد مصطفى مساعد مدرب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، أن هبوط الوحدة جاء بسبب الأخطاء الساذجة والتي من المفترض عدم وقوعها، مشدداً على أن الفريق لم يكن يستحق تلقي ١٩ خسارة في الدوري، وقال: "لم نكن نستحق الخسارة في ١٩ مباراة خاصة بعد التحسن الواضح في مستويات اللاعبين منذ تولي الجهاز الحالي المسؤولية، وتوقف نزيف الأهداف التي ولجت الشباك الوحداوية في الدور الأول بعد معالجة أكثر من ٨٥٪ من الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون في المباريات التي خسروها بالإضافة إلى تعديل العديد من السلوكيات الفنية داخل الملعب من حيث التمركز والتمرير والتسديد والتغطية وسرعة الارتداد".

وأشار خالد مصطفى إلى أن هناك عوامل كثيرة قادت فرسان مكة إلى الهبوط، أبرزها سوء الحظ، وقلة خبرة بعض اللاعبين وخاصة في الخط الخلفي قادتهم إلى ارتكاب أخطاء ساذجة تسببت في العديد من الأهداف دون أي داع، وأضاف: "من الأسباب أيضاً عزوف الجماهير عن حضور المباريات، فهذا الأمر كان له مردود سلبي للغاية خاصة في المباريات التي لعبها الفريق أمام الفرق الكبيرة".