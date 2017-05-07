أخضر الشباب ينطلق في كوريا

آنسان ـ الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

أجرى المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم أمس السبت أول تدريباته في معسكره الخارجي في مدينة آنسان بكوريا الجنوبية، استعداداً للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً، والتي من المقرر أن تنطلق منافساتها في الـ 20 من مايو الجاري بكوريا الجنوبية.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلا ذلك تمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون تمارين تكتيكية تحت إشراف مدرب المنتخب سعد الشهري، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على منتصف مساحة الملعب. من جانب آخر، استكمل اللاعب عبد الرحمن اليامي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.