اتحاد القدم يحدد مواعيد نهائيات الفئات السنية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد المباريات النهائية لبطولات المملكة لتصفيات أبطال المناطق لدرجات الأولمبي والشباب والناشئين.

وسيلتقي الباطن مع الأنصار في تصفيات الأولمبي الخميس المقبل، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وفي تصفيات الناشئين، يواجه الوحدة نظيره الروضة الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، فيما يلعب السبت المقبل فريق أبها مع الاتفاق في تصفيات الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.