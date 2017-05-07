وضع النصر يتغير قبل 22 يوليو

القاهرة ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

قلل طلال النجار، مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، من صعوبة كسر الرقم القياسي والنتيجة الكبيرة التي سجلها الهلال (منافسه التقليدي) في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، وكسبها الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة (الأخيرة) من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنه بالإمكان كسر هذا الرقم القياسي، وأكد أنه لا يوجد مستحيل في الديربيات، مستشهداً بمباريات برشلونة وريال مدريد، التي وصلت نتائجها إلى أربعة وخمسة وستة.

وقال لـ "الرياضية": "الهلاليون أنفسهم لم يتوقعوا أن تصل النتيجة إلى خمسة أهداف، ومع احترامي للهلال إلا أن ظروف النصر هي من قست عليه في المباراة، فحتى الدقيقة 43 من عمر المباراة لم يتوقع أحد بما فيهم الهلاليون أنفسهم أن تصل النتيجة إلى خمسة، لكن الأخطاء الفردية التي وقع فيها بعض اللاعبين، وانتهاز الهلال لهذه الأخطاء ساهما في حصول هذه النتيجة الكبيرة".



خسارة قاسية

واعتبر خسارة النصر من الهلال قاسية، إلا أن الظروف التي تعرض لها الفريق من إصابات وابتعادات وتغيير المدربين خلال موسم واحد كلها تراكمات جاءت حصيلتها أمام الهلال، وأوضح أن النصر قادر على العودة، وهي عادة الفرق الكبيرة حتى لو كانت الانكسارات والإحباطات في الفريق أكبر، وسرعان ما سيعود إلى وضعه الطبيعي.



تغير الحال

وأكد النجار أن وضع النصر سيتغير تماماً قبل انطلاق البطولة العربية، وأنه لن يبقى على هذا الحال الذي لا يسر جمهوره ولا إدارته ولا محبيه، مؤكدا أن الوضع لن يستمر وأن الخطوات التصحيحية قادمة، وأوضح أن البطولة ستنطلق في 22 يوليو المقبل وإلى ذلك الوقت ستتغير أمور كثيرة على الفريق من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، واعداً جماهير النصر بأنه لن يأتي موعد البطولة إلا والنصر قد تعافى تماماً.



منتصف يونيو

وكشف مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر عن انطلاقة استعداد فريقه للموسم المقبل، وأنها ستكون ما بين 15 إلى 18 يونيو المقبل، وسيحصل اللاعبون على إجازة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، ثم التجمع في الرياض، وبعد ذلك الدخول في معسكر خارجي سيعلن عن تفاصيله قريباً.