لا ديون على الفيصلي

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

كشف رئيس نادي الفيصلي فهد بن عبد المحسن المدلج، عن عزمه ترك كرسي رئاسة ناديه خلال الأيام المقبلة، مؤكداً رغبتة في ترك رئاسة النادي الفيصلي بشكل جاد، وقال لـ"الرياضية": "أعكف خلال الأيام المقبلة على تسوية كافة أمور النادي المالية ومتأخرات رواتب اللاعبين، والتي لا تزيد عن شهر واحد فقط، ومكافآت تعادل أمام نادي الاتحاد، لأسلم النادي دون أي التزام مالي وبلا ديون". وأضاف: "تواصلت مع عدد من أعضاء شرف النادي البارزين وأبلغتهم بنيتي الاستقالة ليتسنى لهم إيجاد البديل في وقت مبكّر لكي يستطيع رسم خطة الفريق للموسم الجديد باكراً".

وشدد المدلج على أنه سيتوجه بعد مواجهة الأهلي المقبلة، في كأس الملك، إلى رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الفيصلي حمد الدريس، لاطلاعه على كافة أمور النادي، وكشف بالتسويات المالية الكاملة، وسيقدم له اعتذاره عن عدم مواصلة المشوار الذي امتد لنحو ١٩ عاماً قضاها في النادي الفيصلي، نجح خلالها في المساهمة في تحويله من فريق في دوري الدرجة الثالثة إلى واحد من أعمدة أندية الدوري السعودي للمحترفين.