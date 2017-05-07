الوحدة بطل كأس المملكة للجودو

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

توج اللواء محمد الشريف، مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، فريق الوحدة للجودو ببطولة المملكة، على كأس الرئيس العام للدرجة الأولى للجودو والجوجيتسو، وذلك بحضور معمر المعمر نائب رئيس الاتحاد السعودي للجودو، ونوريهيرو أوكودا السفير الياباني لدى المملكة، وأعضاء الاتحاد السعودي للجودو والجوجيتسو، والتي اختتمت على صالة الأمير محمد بن نايف بمركز تدريب الأمن العام بالرياض.

وحصل الوحدة على المركز الأول بحصوله على ميدالية ذهبية وفضية واحدة وأربع برونزيات، فيما حل الشباب ثانياً بذهبية وفضيتين وبرونزية، وجاء الاتحاد ثالثاً ببرونزيتين، والصقور ثالث مكرر ببرونزيتين.