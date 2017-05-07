قبضة الأخضر تستعد لمواجهة بطل إفريقيا

الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 07 May 2017 - 00:00 am

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أمس السبت إلى العاصمة الأذربيجانية (باكو)، للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو، على أن تبدأ مباريات كرة اليد قبل الافتتاح الرسمي وتحديداً بتاريخ 9 مايو.

وسيجري الأخضر في باكو حصتين تدريبيتين اليوم الأحد وغداً الإثنين، استعداداً لمواجهة الجزائر (بطل إفريقيا)، في افتتاح البطولة وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد قائمة المنتخب السعودي التي يترأسها تركي الخليوي رئيس الاتحاد، ومحمد غازي القرشي مدير المنتخب، ومهنا سعد القاموس إداري، وخالد حمد البريدي محلل فني، والمدرب نيناد، واللاعبين: محمد رضي آل سالم وعبد الله مهدي آل عباس وهشام جاسم العبيدي ومهدي رضي آل سالم ومجتبى رضي آل سالم وحسان إبراهيم غزيوي وعبد الله علي آل حماد من "النور" ومحمد حسين الزاير وحسن عبد الله الجنبي ومحمد عبد الكريم آل عباس من "مضر" وحسين علي المحسن من "المحيط" وعبد العزيز سعيد ردة من "الأهلي" ونواف ضيف الله المطيري من "الوحدة" وفهد عيسى الفرحان من "الروضة".

ويلعب الأخضر في المجموعة التي تضم الجزائر وباكستان وأذربيجان، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من منتخبات: تركيا والمغرب والأردن والعراق.