دياز: طوينا صفحة الدوري وهدفنا آسيا

الدوحة - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 14:26 pm

شدد رامون دياز مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنيتيني على أهمية الفوز الغد، ويعتبر مهم جدًا بالنسبة لنا لتحقيق المركز الأول والفريق جاهز فنيًا لخوض مواجهة الغد أمام مضيفه فريق الريان القطري، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017م، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم بنادي السد.



وأشار دياز إلى أنهم يحاولون استغلال الحالة النفسية الجيّدة للفريق بعد تتويجه بلقب الدوري، ومن حق الجميع أن يفرح ببطولة الدوري، والآن علينا الاستعداد جيدًا للبطولة الأسيوية، وزاد دياز أملك لاعبين على مستوى عالٍ من الاحترافية؛ للخروج من أفراح الدوري والتركيز في لقاء الغد.



وعن قوة فريق "الريان" وتحقيقه لنتائج جيّدة في الفترة الماضية، أجاب:"الريان فريق جيد ويكلك منظومة رائعة وقدّم مستوى مميّز في لقاء الذهاب ، الهلال والريان يعيشان بظروف جيدة، وسنسعى في لكسب لقاء الغد.