التعاون يوقع مع ‎جفين البيشي

بريدة - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 15:42 pm

أنهت إدارة نادي التعاون اليوم الأحد إجراءات التوقيع رسمياً مع اللاعب جفين البيشي، وذلك بناءً على توصية من البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وبدعم من المجلس التنفيذي وعضو الشرف تركي آل الشيخ كما أعلن النادي.



و تمت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور الرئيس محمد القاسم واللاعب جفين البيشي ووكيل أعماله عبدالله القرني والذي قدم له محمد القاسم الشكر والتقديرعلى تعامله المثالي أثناء المفاوضات بالإضافة إلى شكره لمحب النادي نايف الحسين على مجهوداته الكبيرة والمؤثرة في حسم الصفقة على حد بيان النادي القصيمي.