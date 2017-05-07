لاودروب: الهلال الأفضل آسيوياً.. وخماسية النصر دليل على قوته

الدوحة - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 14:51 pm

كشف مايكل لاودروب بإن الريان على أبواب تحقيق حلم التأهل للدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: سنواجه فريق من أفضل الأندية الآسيوية، واظهرنا في مباراة الذهاب بإن الفريق لديه حظوظ قوية للفوز بهذه المباراة، مشدداً على صعوبة وأهمية اللقاء بين الفريقين في ختام مباريات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.



وأشار إلى أن الفريق لديه بعض الإصابات الهامة، رفضاً الكشف عن التشكيلة التي ستخوض اللقاء، مشدداً على أن جميع اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق الفوز.



وأضاف: لا أعتقد بإن الهلال سيلعب بشكل من التراخي نتيجة احتفالهم بالتتويج والتأهل، والمباراة الأخيرة هي أكبر مثال بعدما فاز على النصر بخماسية، وهذا الفريق يريد انهاء دور المجموعات في المركز الأول، نظراً لأهمية التأهل على رأس المجموعة.



وكشف بإن في حال تقديم الريان بنفس الأداء الذي قدمه في الرياض، ستكون حظوظ الريان قوية في التأهل.



واستطرد قائلاً: جارسيا يغيب من أسبوعين، ومازالت مشاركته غير مؤكده حتى هذه اللحظة.