الهلال يخسر ياسر القحطاني أمام الريان

الدوحة - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 18:57 pm

تعرض ياسر القحطاني قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الأحد للأصابة في نفس إصابته السابقة، وفضل الجهاز الطبي بالفريق الأزرق عدم مشاركته غداً أمام الريان القطري ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م.



وكتب القائد الهلالي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها،: "الحمدلله.. بعد تمرين الأمس شعرت بآلام في نفس موضع الإصابة الأخيرة .. فضل الجهاز الطبي إراحتي خوفاً من تضاعف الآلام أكثر".



يشار بأن يتصدر الهلال المجموعة بـ9 نقاط وضمن التأهل إلى دور الـ16, يليه الريان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، ثم بيرسبوليس الإيراني الثالث بـ6 نقاط ، والوحدة الإماراتي في المركز الرابع بـ4 نقاط