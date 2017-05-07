غداً.. الأخضر الشاب يواجه كوريا الجنوبية استعداداً للمونديال

آنسان - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 17:15 pm

يخوض المنتخب السعودي لدرجة الشباب أولى مبارياته يوم غدٍ الإثنين ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة آنسان في كوريا الجنوبية استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا والتي ستقام في كوريا الجنوبية في العشرين من مايو الجاري.



ويلتقي الأخضر في تمام السابعة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية (الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية) منتخب كوريا الجنوبية لدرجة الشباب، وذلك على ملعب باجو الدولي.



من جهة أخرى، واصل الأخضر الشاب تمارينه اليوم الأحد، وبدأت الحصة التدريبية تحت اشراف المدرب سعد الشهري بالجري حول الملعب، عقبها تمارين الإطالة، تلاها تمارين على التسديد، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.