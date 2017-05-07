ليفربول يهدر فرصة تعزيز حظوظه في بطاقة الأبطال

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 18:13 pm

أهدر ليفربول فرصة ذهبية لتعزيز حظوظه في انتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثمبتون اليوم الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.



وعانى رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الأمرين أمام الخطة الدفاعية المحكمة لرجال المدرب الفرنسي كلود بويل وعجزوا عن ايجاد ثغرة لهز شباك الحارس فريزر فورستر.



في المقابل، لم يسدد ساوثمبتون أي كرة على مرمى ليفربول طيلة المباراة.



واغلق ساوثمبتون المساحات وصعب المهمة على أصحاب الأرض الذين لجأوا إلى التسديد البعيد دون خطورة على الحارس فورستر.



وتابع ليفربول ضغطه في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء عندما لمس جاك ستيفنز كرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها القائد جيمس ميلنر لكن الحارس فورستر تصدى لها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع (66).



وتابع فورستر تألقه وأبعد رأسية رأسية ماركو غروييتش من مسافة قريبة إلى ركلة ركنية.



وفشل ليفربول في فك عقدة ساوثمبتون للمباراة الخامسة على التوالي وتحديداً منذ تغلبه عليه 6-1 على ملعب سانت ميريز في ربع نهائي كأس الرابطة في 2 ديسمبر 2015، حيث خسر أمامه بعدها 3-2 على الملعب ذاته في الدوري وفي ذهاب وإياب نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة بنتيجة واحدة 0-1، وتعادل معه سلباً في ذهاب الدوري هذا الموسم.



وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها ليفربول في هز شباك ساوثمبتون.



وانفرد ليفربول بالمركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أمام وست بروميتش البيون سيخوضها في 16 مايو الحالي.



وبعدما كان ليفربول يملك فرصة حسم بطاقة التأهل المباشر للمسابقة القارية العريقة، فان مصيره الآن بات يتوقف على نتائج مطارديه المباشرين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الذي لعب مباراتين أقل، بينها واحدة أمام ضيفه أرسنال ستقام لاحقاً على ملعب "اولدترافورد".



وتبقى أمام ليفربول مباراتين أمام مضيفه وست هام يونايتد الأحد المقبل وضيفه ميدلزبره في 21 الحالي، فيما يلعب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي السبت المقبل ثم وست بروميتش البيون وينهي الموسم بمواجهة واتفورد في 21 الحالي.



في المقابل، سيلعب مانشستر يونايتد مع أرسنال لاحقاً ثم يحل ضيفاً على توتنهام الأحد المقبل وساوثمبتون في 17 الحالي في مباراة مؤجلة، وينهي الموسم على أرضه أمام كريستال بالاس.



ويتأهل الثلاثة الأوائل إلى دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة مباشرة، فيما يخوض الرابع ملحقاً.



- ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 81 نقطة من 34 مباراة

2- توتنهام 77 من 35

3- ليفربول 70 من 36

4- مانشستر سيتي 69 من 35

5- مانشستر يونايتد 65 من 34