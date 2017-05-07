غداً.. الأخضر "ب" يلاقي نظيره المغربي صباحاً

باكو - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 15:35 pm

يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنه غداً الأثنين أول المشاركات السعودية في دورة التضامن الاسلامي الرابعة التي تستضيفها العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة 12-22 من الشهر الحالي عندما يواجه المنتخب المغربي ضمن منافسات المجموعة الأولى عند التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية في اللقاء الذي سيقام على ملعب ( Azal Arena).



وكان الاخضر السعودي قد وصل الجمعة الماضي إلى مدينة باكو وأجرى تدريبين على ملعب المباراة تحت إشراف مدربه الوطني يوسف عنبر والذي أشتمل على تطبيق عدداً من الجمل التكتيكية واللياقية وتدريب الحراس .



وكانت قرعة منافسات كرة القدم قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب المستضيف منتخب اذربيجان والمغرب والكاميرون فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الجزائر وفلسطين وتركيا وعمان .



و استعد الأخضر للدورة بمعسكر قصير بالرياض لمدة 10 أيام في مارس الماضي خاض خلاله مواجهتين أمام منتخب عمان الأولمبي خسر الأولى بهدف دون رد و أنتصر في الثانية بهدفين مقابل هدف.



وضمت قائمة الأخضر 23 لاعباً وهم : محمد عواجي وعبدالله الفهد وفهد زاحم وعبدالعزيز البيشي وعبدالله المقباس وحسن زغفاوي ومحمد البقعاوي وأحمد شراحيلي ومروان الحيدري وريان الموسى وحبيب الوطيان وعبدالمحسن فلاته وعلي هزازي وحسن العمري وعمر السنين ومحمد كنو ومحمد الكويكبي ورائد الغامدي وعلي الأوجامي ومعتز التمبكتي وعبدالرحمن الغامدي وعبدالاله المالكي , فيما أختار الجهاز الفني لاعبين فوق ( 23 سنه ) وهم عبدالله السالم وهزاع الهزاع حيث يسمح نظام المسابقة بضم 3 لاعبين فوق 23 سنه.



هذا وعقد صباح اليوم الأحد الاجتماع الفني بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة حيث تم تحديد الوان الفرق خلال المنافسات و تطبيق أهلية اللاعبين ومواعيد وملاعب المباريات والتدريبات حيث تم التنويه على مندوبي المنتخبات فيما يخص لجنة المنشطات حيث سيتم اختيار لاعبين أثنين من كل منتخب عشوائياً بعد نهاية كل مباراة .