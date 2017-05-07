بعد رعايتها للأهلي وبرشلونة.. الخطوط القطرية ترتبط مع الفيفا

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 19:18 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً اليوم الأحد توقيع عقد رعاية مع شركة الخطوط الجوية القطرية، ويتضمن رعاية الشركة كأسي العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر.



ولم يتناول فيفا في بيانه القيمة المالية للعقد، لكنه تحدث "عن احدى أكبر الاتفاقيات التجارية في الرعاية الرياضية على المستوى العالمي".



وتتولى الخطوط الجوية القطرية بموجب العقد رعاية كأس القارات 2017 وكأس العالم في روسيا 2018، وكأس العالم للأندية وكأس العالم للسيدات في فرنسا 2019، إلى كأس العالم في قطر 2022.



وكان الاتحاد الدولي خسر بعد مونديال البرازيل 2014 شركتين راعيتين كبيرتين هما سوني وطيران الإمارات، ولم يتمكن من تعويضهما إثر أزمة الفضائح التي لاحقته منذ 2015. وأعلن في 7 أبريل الماضي تراجع احتياطه المالي، إلا أنه اشار إلى التعويل على مونديال روسيا لزيادة الارصدة.



ووفقا لمصدر مقرب من الاتحاد الدولي، فإن اتفاقية الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية بدأت مناقشتها في عهد الرئيس السابق الموقوف جوزيف سيب بلاتر، بعد نيل قطر استضافة مونديال 2022، إلا أنه لم يتم التوصل إلى انجاز الاتفاقية رسمياً في عهد بلاتر، بسبب المشاكل التي صاحبت انتقادات منظمات دولية لظروف العمال الاجانب في ورش العمل الخاصة بملاعب المونديال بقطر.





وسبق للخطوط الجوية القطرية ولوج عالم الرعاية في كرة القدم من بوابة نادي برشلونة الإسباني، وكذلك النادي الأهلي السعودي.