فينجر يهزم مورينيو للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي

الألمانية - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 20:02 pm

وجه أرسنال ضربة قوية لحظوظ ضيفه مانشستر يونايتد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تغلب عليه 2 / 0 في قمة مباريات المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) اليوم الأحد.



ويأتي هذا الفوز ليمنح قبلة الحياة إلى ليفربول في الصعود إلى المسابقة القارية، بعدما سقط الفريق الأحمر في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون في وقت سابق اليوم ضمن المرحلة ذاتها.



وارتفع رصيد أرسنال، الذي أبقى على آماله الضئيلة في الصعود لدوري الأبطال أيضاً، إلى 63 نقطة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع، الذي يخوض صاحبه الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، علما بأن الفريق اللندني لعب مباراة أقل من سيتي، حيث خاض 34 مباراة.



في المقابل تجمد رصيد يونايتد، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز الخامس، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة حيث لعب 35 مباراة.



وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جرانيت تشاكا التسجيل لأرسنال في الدقيقة 54، فيما أضاف داني ويلبك الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.



ويعد هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال، على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد في المسابقة.



ولعب الثنائي قبل لقاء اليوم 12 مواجهة في بريميرليج، حيث حقق مورينيو خمسة انتصارات على فينجر، فيما فرض التعادل نفسه على سبع مواجهات بينهما.



ومازال يونايتد يمتلك فرصة التأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حال تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في نسخته الحالية.



وبات يونايتد قريباً للغاية من الصعود للمباراة النهائية، عقب فوزه على مضيفه سيلتا فيجو الإسباني في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية يوم الخميس الماضي بهدف نظيف.