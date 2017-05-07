مارادونا مدرباً للفجيرة الإماراتي

أبو ظبي - الألمانية | Sunday, 07 May 2017 - 20:56 pm

تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي مع أسطورة كرة القدم لأرجنتيني، دييجو مارادونا، ليتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

ويلعب نادي الفجيرة في دوري الدرجة الأولى بالإمارات، وفشل في الصعود للدوري الممتاز.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل التعاقد، أو مدة العقد، بينما ظهر مارادونا حاملا قميص النادي.



وكان نادي الوصل الإماراتي قد تعاقد مع مارادونا في العام 2011، ليتولى تدريب الفريق ثم أقاله بعد عام لأسباب فنية.



وتعاقد مجلس دبي الرياضي مع مارادونا ليكون سفيرا للرياضة، وظل في موقعه حتى أشهر قريبة.