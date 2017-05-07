بعد الدوري.. الهلال يخطط لصدراة آسيا

الرياض - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 19:02 pm

يسعى فريق الهلال السعودي إلى إنهاء دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في الصدارة، عندما يحل ضيفاً على الريان القطري غداً في استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة للمسابقة.



ويتصدر الهلال المجموعة بـ9 نقاط وضمن التأهل إلى دور الـ16, يليه الريان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، ثم بيرسبوليس الإيراني الثالث بـ6 نقاط ، والوحدة الإماراتي في المركز الرابع بـ4 نقاط , وجميع الفرق الثلاثة لديهما فرصة في التأهل,إذ يسعى الريان لاقتناص بطاقة التأهل وهو ما سيتحقق له بالفوز فقط , أو الدخول في حسابات آخري بشرط تعادل بيرسبوليس الإيراني مع الوحدة والإماراتي الذي يملك فرصة أخيرة تتمثل في فوزه وخسارة الريان.



فيما يتوجب على الفريق الإيراني الفوز , وخسارة أو تعادل الريان من الهلال للمرور إلى ثمن النهائي . ويأمل الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان المركز الأول , ومواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية , التي يتصدرها لخويا القطري في دور الـ16 .