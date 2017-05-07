الأهلي أمام ذوب آهن يأمل خطف البطاقة

الرياض - الرياضية | Sunday, 07 May 2017 - 19:04 pm

يسعى فريق الأهلي السعودي إلى حجز بطاقة التأهل للدور الثاني عندما يتقابل مع ذوب آهن الإيراني غدا على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم . ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فريق العين الإماراتي مع ضيفه بونيودكور الأوزبكي على استاد هزاع بن زايد في العين.

ويتصدر فريق العين ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط للأهلي و7 لذوباهان و3 لبونيودكور، حيث ضمن العين التأهل إلى دور الـ16.



وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأهلي على بونيودكور 2-0 في جدة وتعادل العين مع ذوباهان 1-1 في العين، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الأهلي على ذوباهان 2-1 في مسقط والعين على بونيودكور 3-2 في طشقند، وشهدت الجولة الثالثة فوز ذوباهان على بونيودكور 2-0 في طشقند وتعادل الأهلي مع العين 2-2 في جدة،

وشهدت الجولة الرابعة فوز ذوباهان على بونيودكور 2-1 في أصفهان وتعادل العين مع الأهلي 2-2 في العين، وشهدت الجولة الخامسة فوز العين على ذوباهان 3-0 في أصفهان ، وفوز بونيودكور على الأهلي 2-0 في طشقند.