أحد يعيد حمزة إدريس.. ويفاضل بين 3 دول

سعود الحبيشي | Monday, 08 May 2017 - 00:00 am

تواصلت أفراح الأحديين بالتأهل إلى دوري المحترفين السعودي لليوم الثالث على التوالي، وشهد مقر نادي أحد الجديد في العزيزية توافد عدد من الجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

وأشارت لـ"الرياضية" مصادر إلى أن النادي بدأ أمس في التجهيز لحفل التكريم الذي سيقام نهاية الأسبوع المقبل تكريماً للفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

وأوضح علي رويفد مدير المركز الإعلامي أن الحفل سيشمل عدداً من الفقرات والأهازيج بمشاركة عدد من الشخصيات المهمة ولاعبي الفريق السابقين أبرزهم عبدالله فودة "العمدة" وحمزهة إدريس وعبدالحليم عمر وسمير عبدالشكور وأحمد حامد الأحمدي وحامد سلمان وعبدالله سرور ومهنا سبيل وأسماء أخرى سيتم توجيه الدعوة لها.

وشرعت الإدارة خلـال اجتماع مصغر أمس في رسم خطط لتجهيز الفريق مبكراً لدوري المحترفين وتفاضل الإدارة بين تركيا وإسبانيا ومصر لإقامة معسكر بعد رمضان المقبل مباشرة.

فيما بينت الإدارة أن التعاقد مع أسماء أجنبية لدعم الفريق سيتم وفق التقرير المقدم من عبدالوهاب ناصر مدرب الفريق الوطني، وتشير المصادر إلى أن هناك عدداً من الأسماء المحلية التي تم طرحها على الإدارة للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة، فيما سيتم الإبقاء على بعض الأسماء التي شاركت مع الفريق خلال دوري الأولى.