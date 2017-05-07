القرني.. ثلاثة دوريات في موسم واحد

سعود الحبيشي | Monday, 08 May 2017 - 00:00 am

‫سجل ضيف الله القرني لاعب فريق أحد اسـمه كــأول لاعـب يشارك فـــــي دوري الثانية والأولى ويصل لدوري المحترفين في موسم واحد، إذ انتقل من فريقه السـابق المجـزل في الدرجة الثانية في فترة الانتقـالات الشتـوية وشارك مع أحد في أكثر من 8 مباريات.

ويعــد ضيف الله من أبرز لاعبي الدرجة الأولى ويحظى بثقة مدربـه الوطني عبـــدالوهـــاب ناصــر الــذي يصفه باللاعب (الجوكر) نظراً لما يتمتع به اللاعب من بنية جسمانية مميزة ولياقة عالية إضافة إلى كونه من اللاعبين أصحــاب الأخلــــاق الراقية داخل الملعب وخارجه.