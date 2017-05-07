دعمت البلوي بـ20 مليونا.. والديون الغامضة أبعدتني

حوار - ماجد هود | Monday, 08 May 2017 - 00:00 am

شغل أنمار الحائلي عضو شرف نادي الاتحاد في الآونة الأخيرة، الاتحاديين بحضوره الدائم إلى النادي التسعيني العريق ودعمه الكبير له، على الرغم من أنهم لم يعرفوا اسمه إلا قبل نحو خمس سنوات فقط.

يحضّر الحائلي إلى مفاجآت عدة، بينها التجهيز لرئاسة نادي الاتحاد في الفترة المقبلة، متى ما أعلن عن فتح باب الترشح.

أنمار الحائلي يقول إنه دفع 26 مليون ريال للنادي الغربي الكبير في ظرف خمس سنوات فقط.. ولديه الكثير ليقدمه لعشقه الاتحاد ـ وفق تعبيره.

ويؤكد الحائلي في حواره مع "الرياضية"، أن الغموض الذي كان يحيط بحقيقة حجم الديون التي يعاني منها النادي وراء تراجعه عن التقدم لرئاسته في فترة سابقة.. مبيناً أنه عاشق للاتحاد منذ صغره، وكاشفاً عن سر العلاقة التي تربطه مع أحمد كعكي.

وكشف الحائلي الأسباب الحقيقة التي أدت إلى خلافه الحاد مع المصري عادل عبد الرحمن، المدرب السابق لفريق الاتحاد.

ـ أنمار الحائلي ظهر فجأة داعماً لنادي الاتحاد في الخمس سنوات الماضية.. أين أنت في عهد الإدارات السابقة؟

بدأ دعمي لنادي الاتحاد تقريباً منذ عام 2012، حباً في هذا النادي العريق، ونظراً لأنني غير مستقر في مدينة جدة متنقلاً بين جدة والرياض وحتى خارج السعودية فقد تأخر دعمي كثيراً، ولكن الحمدلله وجدت كل التعاون من جميع الإدارات التي بدأ دعمي معها.

ـ يقال إن أنمار لا يشجع الاتحاد، وإنما يشجع أحد أندية العاصمة ويميل لها كثيراً مستندين لكثرة وجودك في مدينة الرياض؟

أبداً ليس صحيحاً.. فأنا اتحادي منذ صغري وأعشق هذا النادي العريق، فعندما وجدت في نفسي أنني أستطيع أن أقترب من العميد كثيراً وأدعمه لم ولن أتردد للحظة واحدة.

ـ ظهرت بعض الأصوات تشكك في دعمك للنادي منذ أن عرفتك الجماهير الاتحادية أخيراً.. ما تعليقك؟

دعمي مثبت في سجلات النادي مع كل الإدارات، وأتحدى أن يكون هناك خلاف ذلك لأنني حريص كل الحرص على وجود مثل هذه المستندات وإظهارها في الوقت المناسب.

ـ تقدمت لكرسي رئاسة الاتحاد الساخن مع اقتراب فترة انتهاء إبراهيم البلوي الموسم الماضي.. ما سبب انسحابك؟

أنا لم أنسحب.. وإنما حجم الدين العام حينها ينفّر أي شخص من تولي هذه المهمة، وخاصة أنني سوف أكون مؤتمناً على هذا الكيان، وسيكون تحت تصرفي ولا أريد أن أخذل الجماهير، وخاصة هي من ستصوت لأنمار، ولو توليت المنصب لن يكون للبحث عن الشهرة و"الشو"، والحمدلله يعرفون من هو أنمار بعد الاتحاد وقبله.

ـ ما الذي جعلك على يقين بأن الدين العام كان كبيراً جداً ـ على حد وصفك؟

طبعاً بخلاف الديون المثبتة أعطيك مثالاً.. أنا دعمت إدارة إبراهيم البلوي بمبلغ يفوق الـ 20 مليون ريال، ومع كل هذا الدعم أيضاً (يا الله النادي يمشي نفسه).

ـ طيب طالما عندك هذه الملاءة المالية.. لماذا لم تتقدم لرئاسة النادي؟

كيف أتقدم وقتها ولم يكن هناك أي توضيح لهذه الديون، والنادي يا عزيزي الـ 20 مليوناً أو الـ 30 مليوناً أو حتى الـ 50 مليوناً لا تكفيه لسد احتياجاته.

ـ حسناً.. إذاً كيف تولى الرئيس السابق أحمد عمر مسعود ـ رحمه الله ـ رئاسة النادي في ظل هذه العقبات الكبيرة؟

الأمير عبد الله بن مساعد رأى أن يكون هناك إدارة مكلفة، والهيئة اشترطت مبلغ الـ 30 مليوناً، وأنا انسان دافع 20 مليوناً ولن يعيقني أن أدفع 30، ولكن الأمير فضّل أن يمسك النادي إدارة لديها خبرة وقامت برئاسته سابقاً حتى تعرف تتصرف وتدير النادي على أكمل وجه.

ـ ألا تعرف من أين جاء شيك الـ 30 مليوناً، شرط رئاسة نادي الاتحاد؟

جاء عن طريق تكتل أشخاص وأنا أعرفهم.. ولكن لن أفصح عن أسمائهم لأنهم لا يريدون ذكرها، وهذا من أبسط حقوقهم.

ـ بنظرك.. من يتحمل الديون الكبيرة التي أرهقت نادي الاتحاد في الفترة السابقة؟

عدم وجود نظام من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمسماها السابق، هو الذي أوجد المشكلة.. يأتي كل رئيس يوقع عقوداً بسنة وسنتين بالآجل سواء كانت إدارة مكلفة أو منتخبة وهذا طبعاً شيء خطأ.. فأعطيك مثالاً لا أستطيع أن أجلب شخصاً وأقول له سأجعلك الرئيس التنفيذي في أي بنك وأقول له وظف 20 ألف موظف براتب 100 ألف ريال، هذا شيء غير عقلاني إطلاقاً، وهذا الشيء لن يتحقق لأن البنوك تشرف عليها مؤسسة النقد، ولو لم تكن متميزة في عملها لكانت البنوك غرقانة في الديون، وهذا تشبيه بسيط.

ـ هل أنت داعم لإدارة المهندس حاتم باعشن ومؤيد لقرار تكليفها من قبل رئيس هيئة الرياضة عندما توفي الراحل أحمد مسعود حينها؟

يا أخي الكريم طالما أن الأمير عبد الله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة وضع ثقته في هذه الإدارة فهو الأدرى بمصلحة رياضة الوطن، ولذا فأنا مع إدارة باعشن أو أي إدارة تعمل لمصلحة الكيان الاتحادي، وكما قلت لك أنا داعم للنادي من عام 2012 بمختلف الإدارات التي مرت منذ هذا العام.

ـ ما سر العلاقة الودية بينك وبين لاعبي الاتحاد؟

الصدق والصراحة والوضوح هي أهم 3 أشياء تجعلك أمام أي شخص محبوب، وكذلك لأنني إذا وعدت أي لاعب فتأكد أنني أوفي بوعدي سواء بقصر أو سيارة أو مكافأة أو أياً من احتياجات اللاعبين.

ـ لماذا كنت تحرص دائماً أن تسلم مكافآت أو دعمك إلى اللاعبين مباشرة منك شخصياً في عهد إدارة إبراهيم البلوي بعكس الحاصل مع إدارة المهندس حاتم باعشن.. ما سبب ذلك؟

بالعكس لم يتغير.. إدارة الأخ إبراهيم البلوي لم تقصر للأمانة، هم أشخاص قد أصابوا وقد أخطؤوا، وقاموات بمجهودات يشكرون عليها، صحيح أحسنوا في اللاعبين الأجانب ولم يحسنوا في تصريف الديون، أحسنوا في المشاركة في آسيا، ولم يحسنوا في ترتيبهم في الدوري في النهاية التوفيق بيد الله، وما كان حليفهم، والشاهد في الموضوع أن إبراهيم البلوي أو المهندس حاتم باعشن كلاهما مشكورين.

ـ قمت بزيارة إدارة النادي الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن في هذا الموسم.. ماذا دار في الزيارة؟

كانت زيارة إيجابية، وأحب أن أشكر المهندس حاتم على تواصله الدائم معنا، وللأمانة هو رجل محب للكيان الاتحادي وعرض علينا حضورنا للتدريبات، وحتى أيضاً عرض علينا أن نركب معهم في الحافلة المقلة للفريق من النادي إلى الملعب، ولا نستطيع أن نهضم هذا الشخص حقه وحتى بالعكس يشاركنا المشورة في كل رأي، ونحن نحاول نتساعد مع بعض وحتى أيضاً عمر أحمد مسعود نائب الرئيس أو عاطف طاشكندي مدير الفريق وحتى من اللاعبين.

ـ لماذا لم تحقق رغبته وتحضر التدريبات بشكل يومي أو تركب مع اللاعبين في الحافلة؟

قلت لك سابقاً أشغالي كثيرة، وبحكم تنقلاتي هي التي تجبرني على ذلك، وأصلاً يجب أن نترك الإدارة تعمل في صمت وبرؤيتهم وهذه ثقة رئيس هيئة الرياضة فيهم، وهم أهل لهذه الثقة.

ـ بعض النقاد والمحللين أو الشارع الاتحادي انتقدوا أنمار لإهدائه سيارة بورش للمدافع الشاب زياد المولد بعد تسجيله هدفاً في الهلال الموسم الماضي.. ألا ترى أنهم محقون بعد تراجع مستوى المولد؟

يجب أن أوضــح حقيقة البورش.. القصة أن اللاعب زياد المولد في تلك الفترة لم يأخذ مقدم عقد، واتفقنا أنا وإدارة إبراهيم البلوي أن أتكفل بمقدم عقده، وسبحان الله تزامنت مع تسجيل هدفه الجميل في مرمى الهلال، وبعدها الرجل طلب الدفعة أن تكون عبارة عن سيارة ولبينا طلبه بعد فرحة 6 سنوات نادي الهلال لم يفز على نادي الاتحاد.

ـ أفهم من كلامك أن السيارة عبارة عن مقدم عقد للاعب زياد المولد؟

نعم مقدم عقد بمثابة هدية شخصية مني أنا.

ـ نعود للوراء قليلاً.. الشارع الاتحادي يتساءل دوماً ما قصة مشكلة أنمار الحائلي والمحامي عادل جمجوم رئيس الاتحاد المكلف السابق؟

لا تعليق على هذا الموضوع.

ـ أنمار الحائلي دائماً ما يذهب إلى معسكرات جبل علي مع الفريق الموسم الماضي.. يقال أنك من تكفلت بتكلفة تلك المعسكرات هل هذا صحيح؟

غير صحيح إطلاقاً.. إدارة النادي كانت تتكفل بها.

ـ ما قصتك مع المدرب الاتحادي السابق المصري عادل عبد الرحمن وخاصة أن المشكلة طفت على السطح عبر أحد البرامج الرياضية؟

هذا الرجل ما صدقنا (الفكة منو).. لأنه قام بالإساءة لي شخصياً.

ـ إذا ما القصة؟

القصة وما فيها.. أن الإعلامي وليد الفراج سألني ما رأيك في الكوتش عادل عبد الرحمن فأجبت: بالنسبة لي كنت منزعجاً جداً من عادل عبد الرحمن، حيث كنا في المطار ويقول للدكتور منصور اليامي مسؤول الاحتراف في النادي السابق باللهجة المصرية: مش حركب الطيارة حتى آخذ حقوقي وخذوا الكارنيه بتاعي اطلعوا إنتو فيه أنا مش طالع.. فقام اليامي بالاتصال بي وقال: أنقذني أنا الآن متورط والمبلغ للرجل مئة واثنا عشر ألفاً وخمسمئة ريال.. وقمت فوراً بالاتصال على مدير مكتبي ودبرنا المبلغ في خلال نصف ساعة، والذي أغضبني أنه يقوم بهذا الفعل في المطار ولم ينتظر الوصول للنادي.

ـ ولماذا غضب في البرنامج وقتها؟

طبعاً هو جن جنونه لأن هذا الموضوع طلع للجماهير وســــيؤثر على مســـــيرته الكروية.. والدليل شوف وضعه الآن وطبعاً هذا ليس عيباً أن يقوم بطلب مستحقاته، ولكن العيب هو أن يشترط مثل هذا الشرط في مطار الملك عبد العزيز.

ـ هل ترى أن محمد نور اختار الوقت المناسب لاعتزاله كرة القدم؟

أنا برأيي أرى أنه كان يستطيع أن يعطي لمدة سنتين أيضاً.. وكنت غير مؤيد لاعتزاله لأننا نحتاج إلى لاعب خبرة كبير كمحمد نور حتى لو كان على دكة البدلاء خاصة وهو يبعث الروح في اللاعبين الصغار، وكفاية أن جميع اللاعبين محبون له، وقبل أن يكونوا لاعبين كانوا مشجعين لمحمد نور، وهو تاريخ وهو أسطورة لذا كان وجوده مهماً.

ـ إذا أقيم اعتزال نور.. هل سيكون لكم دور في هذا الحفل؟

لن يكون لنا دور نحن فقط.. بل من جميع الناس أيضاً.

ـ ما رأيك في حفل الاتحاد التسعيني الذي أقيم أمام أتلتيكو مدريد هذا الموسم؟

أحب أن أشكر إدارة المهندس حاتم باعشن ومسؤول الاستثمار خالد التميرك وكل من قام على هذا الحفل، لأن هذا عمل إداري منظم وأحب أشكرهم جميعاً.

ـ هل أزعجك طلب الأندية المنافسة للاتحاد هذا الموسم لحكام أجانب على حسابهم الخاص؟

بالعكس أنا أرى هذا طبيعياً، وهذه شؤون داخلية بين إدارة النادي وإدارات الأندية الأخرى، وأنهم يرغبون في حكام أجانب فوافقــت الإدارة.

ـ يقال إن الأميـــر سعد بن عبد الله يقف خلف أنمار الحائلي؟

غير صحيــــــح.. أنا رجل أعمـال مستقل بنفســــي والأمير سعد بن عبد الله صديق وتربطني به أعمال خاصـــة ليس إلا، وهذا تأويل وسبق أن قيل هذا الكلام في أخي أحمد كعكي.

ـ ماذا يحتــــــاج الاتحـــــاد فـــي الفترة المقبلة.. وهل اللاعبون المحليون والأجانب يكفون ويوفـــون هذا الموسم؟

بصراحة.. جميـع لاعبي الاتحاد قدموا مســــتويات متميزة جداً، وهذا ليس بشهادتي وإنما بشهادة النقاد والمحللين، ولكن بنظري الاتحاد يحتاج إلى مهاجم سواء كان محلياً أو أجنبياً في الفترة المقبلة يكون إضافة للفريق مع العكايشي والغامدي، وفي ظل ندرة المهاجمين في الفريق.

ـ أعلنت ترشحك للدخول في سباق الرئاسة الاتحادية في حال فتح باب الانتخابات الإلكترونية.. كيف بدأت الفكرة ولماذا؟

الفكرة بدأت منذ انتهاء الموسم الماضي، ورغبت في الترشح للرئاسة إلا أن الديون لم تكن واضحة للجميع حتى تقدم الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق وأعلن تقديم شيك الـ 30 مليوناً كمهر للرئاسة بالتكليف لمدة سنة واحدة، ويريد إدارة لها خبرة إدارية وعملت سابقاً في الاتحاد وهو ما كان متوافراً في الراحل أحمد مسعود ـ رحمه الله ـ.

ـ أنت تعلم أن الاتحاد غارق في الديون إلى الآن على الرغم مما قامت به الإدارة الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن من جدولة القضايا وإغلاق بعضها.. هل درست هذه الأمور جيداً قبل إبداء رغبتك بالترشح؟

نعم قررت ذلك بعد تفكير ودراسة، وأقدمت على هذه الخطوة وأنا واثق تماماً لأنني أعرف ماذا سأقدم للنادي في الفترة المقبلة لأصبح رئيساً لناد كبير كالاتحاد، والذي أعشقه كثيراً.

ـ هل هناك داعمون يساندونك مادياً للترشح لرئاسة النادي؟

لا يوجد أي داعم.. بل بأموالي الخاصة وهذا لا يمنع من وجود الداعمين، وهم مرحب بهم، إلا أنني في هذه الفترة سأتقدم بنفسي.

ـ هل قمت بتجهيز أعضاء مجلس إدارتك؟

نعم جاهزون تماماً وجميعهم شباب، ويملكون الفكر الإداري العالي.

ـ هل سبق لهم العمل في الإدارات الاتحادية السابقة؟

لا.. بل إنهم من الوسط الاتحادي المعروف.

ـ ألم تراودك فكرة الاستعانة بعدد من الكفاءات الإدارية التي عملت في الإدارة الاتحادية الحالية بعد نجاحهم في سنة التكليف؟

الجميع فيهم الخير والبركة، ولا أمانع في الاستعانة بأحدهم.

ـ ومن الأقرب للاستعانة بخدماته في حال رغبت بذلك؟

هناك خالد التميرك مسؤول الاستثمار بالنادي يقوم بعمل ممتاز ويشرّف أي إدارة أن يوجد معها، وسأعرض عليه في حال نجحت ورأست النادي، ولكن لا أدري ما هو توجه الإدارة الحالية.. ولكن هو كشخص أتشرف بأن يعمل معنا.

ـ هناك عدد من اللاعبين المحليين والأجانب شارفت عقودهم على الانتهاء.. هل ستقوم بهذه الخطوة؟

أنا أرى أنه يجب أن أجدد مع الأجانب حالياً وفي أسرع وقت، لأن هناك استئنافاً لقرار إيقاف الفترتين كما يعلم الجميع، وبالإمكان أن نكسب الاستئناف وممكن لا، وبالتالي يجب علينا أن نجدد مع الأجانب أولاً قبل انتهاء عقودهم خاصة أن وضع الفريق ممتاز ولا يمكن أن تقوم بتغيير أحد منهم، والأضمن للفريق أن تجدد معهم جميعاً باستثناء التونسي أحمد العكايشي والذي يملك النادي بطاقته بالإضافة إلى المدرب خاصة وحسب معلوماتي أنه يرغب في الاستمرار مع الفريق، ونحن نرغب به أيضاً لأن عمله واضح بتميز داخل المستطيل الأخضر.

ـ دائماً ما نشاهد أحمد كعكي يرافقك عند دعمك وزيارتك لنادي الاتحاد من 5 سنوات ماضية.. هل سيكون معك في مجلس الإدارة؟

ما في شك إطلاقاً.. وسيكون معي في مجلس الإدارة.

ـ ألديك خطة لزيادة مصادر الدخل للنادي من جلب رعاة أو غير ذلك؟

يجب على أي رئيس يريد رئاسة ناد كبير كالاتحاد أن يكون متفرغاً لذلك، ولا يجب أن يكون الرئيس يعتمد على أعضاء الشرف أو الرعاة أو على أي شخص داعم، ويجب عليك أن يكون لديك خطة عمل تلتزم فيها وتعرف ما ستقدم للنادي شخصياً كرئيس لأن الجمهور مل وتعب من كلمة أنا ما أقدر أو لا أستطيع.

ـ ولماذا لم تتقدم سابقاً؟

كنت أريد أن أكون رئيساً لأربع سنوات لكي أقدم ما أستطيع ولدي الوقت الكافي لذلك.. وأعترض على أن أكون رئيساً لسنة واحدة، لأن هناك قضايا كثيرة وتحتاج إلى دراسة ومشاكل كثيرة لا تكفي سنة واحدة لحلها، لأن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى وقت طويل لكي تنجزها وتثبتها على أرض الواقع.

ـ كيف تقيّم عمل الإدارة الحالية برئاسة الراحل أحمد مسعود ومن بعده المهندس حاتم باعشن؟

طبعاً لا أحد يختلف على شخصية الراحل أحمد مسعود ـ رحمه الله ـ وبشهادة الرئيس الحالي حاتم باعشن بأن نجاح العمل هذا ينسب للراحل.. وبطبيعة الحال أحيا الاتحاد ومات.. وبطبيعة الحال أي شخص قدم وقته وجهده مالياً وفكرياً أياً كان في رئاسة النادي سابقاً وحالياً يشكر عليه.

ـ هل ترى الانتخابات الإلكترونية فكرة جديدة؟

إن شاء الله نعم.

أضعاف.

ـ كم الميزانية المرصودة من قبلك كرئيس.. أو هل ستنتظر دعم الجماهير فقط؟

لا طبعاً من يعتمد على دعم الجمهور هذه مشكلة.. أما بالنسبة لميزانيتي لا يمكن أن أصرح بالرقم، وأحب أن أقول والحمدلله دعمي في الفترة الماضية للإدارات السابقة سيثبت دعمي وأنا رئيس ـ إن شاء الله.

ـ ما حجم دعمك للإدارة الحالية خلال سنة تكليفها؟

تقريباً 6 ملايين ريال، بالإضافة إلى 20 مليوناً في فترة الإدارة السابقة وهذا دعم مني شخصياً ولا أمن على نادي الاتحاد.

وبالنسبة لأحمد كعكي؟

كعكي دفع 12 مليون ريال في سنة 2013 ـ 2014 من ماله الخاص أيضاً.

ـ ما رأيك في الجدل الذي صاحب شيك الـ 30 مليوناً أخيراً؟

هناك مبالغ دفعت في النادي ورأيناها على أرض الواقع من جلب لاعبين أجانب وغيرها تثبت مبالغ الشيك.. ولا أتوقع أن هذا العمل من دخل الاتحاد.

ـ أنت جاهز للتخصيص فيما لو طبق في نادي الاتحاد؟

بإذن الله وهذا مما لا شك فيه إطلاقاً وأنا جاهز تماماً.

ـ كيف ترى عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت؟

أنا قرأت عن عادل عزت، للأمانة رجل عملي ولا يرغب في التدخل باللجان ويترك الجميع يعمل وفق تخصصه وهو شاب وـ إن شاء الله ـ يقدم ما يفيد الكرة السعودية.

ـ كلمة أخيرة تود قولها؟

أحب أن أشكر الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة السابق، على كل ما قدمه لرياضة الوطن.. وأدعو بالتوفيق لمحمد آل الشيخ الرئيس الجديد، ونحن فخورون به، وسيقدم الكثير للرياضة السعودية بحكم خبرته المالية وبحكم المناصب التي شغلها وـ إن شاء الله ـ يطبق التخصيص قريباً.