خطاب سري وعاجل.. الاستثمار علاج الاتحاد

ماجد هود و نجيب الجداوي و علي العمري | Monday, 08 May 2017 - 00:00 am

أعلن المهندس حاتم باعشن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عن عدم رغبة مجلس إدارته في الترشح لفترة جديدة وذلك لقيادة دفة إدارة نادي الاتحاد لفترة مقبلة، قائلاً: "لن نقبل بإعادة التكليف، ونطالب الهيئة العامة بتكليف مجلس إدارة جديد لقيادة النادي في الفترة المقبلة".

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه الديون 316،513،805 ريالات منها 215،069،899 ريالاً واجبة السداد قبل 30 يونيو المقبل، فيما نجحت الإدارة الحالية في سداد 56،83،580 ريالاً، كما سددت مبلغ 45،714،759 ريالاً، التزامات سابقة وفق المؤتمر الصحافي للإدارة الاتحادية أمس.



موقف خطير

وأشار باعشـــن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الاتحاد أمــس إلى خطورة موقف النادي، مبيناً أنه متأسف جداً لما وصل إليه حال نادي الاتحاد، مؤكداً أنهم طالبوا الهيئة العامة للرياضة بضرورة تفعيل محفظة مالية سبق أن طرحت فكرتها إدارة النادي للهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبد الله بن مساعد في الفترة الماضية، لافتاً إلى أنهم خاطبوا الهيئة أخيراً بخطاب سري وعاجل، أوضحوا من خلاله لرئيس الهيئة الحالـــي خطورة موقف نادي الاتحاد الحالــي، مبيناً أنهم ينتظرون رد الهيئة في القريب العاجل، مشــــيراً إلى أن الاستثمار الرياضي هو الحل وليس التكليف أو الانتخابات قبـــل وقوع الفأس في الرأس، وأوضـــح باعشن في معرض رده على تساؤلات "الرياضية" أن النادي لا يوجد لديه سيولة مادية لحل القضايا المستحقة.



إغلاق الأبواب

من جانبه كشف أحمد السقاف أمين الصندوق بالنادي عن أسباب عدم مشاركة النادي في دوري أبطــال آسيا بنسخته الحالية، مبينـــاً أن النادي تجاوز جميع معايير الرخصة الآســيوية وأنهم اصطدمــــوا بالمعيار المالي الذي يستوجب أن تكون الديون (صفراً)، وعلى ألا تكون هناك أي مطالبات مالية على النادي، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع جميع من لديه مطالبات مالية وأنهم طرقوا جميع الأبواب وقوبل طلبهم بالرفض، قائلاً: "في الأخير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".



قائمة الديون

وأوضح السقاف خلال المؤتمر الصحفي قائمة الأسماء التي منعت النادي من تجاوز المعيار المالي، تقدمهم اللاعب سولي مونتاري بمبلغ 10,193,284 ريالا، ثم باسم المنتشري بمطالبة مالية بمبلغ 2.380.000 ريال، وحمد المنتشري ومحمد أبو سبعان بمبلغ مليوني ريال لكل منهما، ثم موديست إمبابي بمبلغ 947250 ريالا، ولوسيان سان مارتن بمبلغ 1,532,714 وزوكالا بمبلغ 2,975,000.

إضافة إلى الوسطاء، سلطان البلـوي 3,450,000 ريـــال، وبجورن بيزيمير وكيل ديدير ياكونـان بمبلــغ 475,000 والمدربين فرناندو ديارو بمبلغ 90,000، ونيستورا أوليفيرا بمبلغ 225,000، وجالير مودياز بمبلغ 90,000 ريال، وكارلوس فاليت بمبلغ 600,201 وراؤول كانيدا بملبغ 3,301,670 ريالا.