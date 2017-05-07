أمين النادي: فقدان البيانات مشكلة كبيرة

ماجد هود و نجيب الجداوي و علي العمري | Monday, 08 May 2017 - 00:00 am

كشف أحمد السقاف أمين عام نادي الاتحاد عن خطورة موقف النادي في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن النادي أصبح يسير في حقل ألغام ومطالباً بدفع مبلغ 215 مليون ريال واجبة السداد يجب أن يتم التعامل معها بأسرع وقت ممكن لتفادي تعرض النادي للكثير من العقوبات التي قد تهدد مستقبله. وأضاف: "سبب تراكم الديون على نادي الاتحاد يرجع إلى فقدان البيانات المالية في سنة من السنوات مما أدى إلى ظهور العديد من الالتزامات لاحقاً، فضلاً عن الارتباط بالتزامات تفوق إيرادات النادي بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أدى إلى تفاقم العجز وهذا يظهر جلياً من خلال قوائم الدخل للسنوات السابقة، إضافة إلى عدم اهتمام الإدارات بالتنظيم المالي وتركيزها فقط على النشاط الرياضي، وعدم الوفاء بالعقود المبرمة وتأجيل دفعها مما أدى إلى تراكمها وظهورها لاحقاً في قضايا بمبالغ أكبر، وأيضاً التعاقد بأرقام كبيرة مع لاعبين ومدربين لم يستفد منهم النادي فنياً على الإطلاق، وعدم الفصل بين المهام والمسؤوليات من خلال حوكمة الأندية".